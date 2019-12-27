SIRLARLA DOLU GÖBEKLİTEPE

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Şanlıurfa'daki Göbeklitepe'yi 360 derece çekim farkıyla izleyebilirsiniz. Doğuş Grubu'nun, "Doğuştan İyi Bir Gelecek" vizyonuyla desteklediği Göbeklitepe'nin tarihi M.Ö. 10 bine dayanıyor.
NTV 27.12.2019 - 11:01| Son Güncelleme : 03.01.2020 - 14:42
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