SIRLARLA DOLU GÖBEKLİTEPE

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Şanlıurfa'daki Göbeklitepe'yi 360 derece çekim farkıyla izleyebilirsiniz. Doğuş Grubu'nun, "Doğuştan İyi Bir Gelecek" vizyonuyla desteklediği Göbeklitepe'nin tarihi M.Ö. 10 bine dayanıyor.

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