Unutulmaz: Whitney Houston

Whitney Houston, 9 Ağustos 1963'te Newark New Jersey'de dünyaya geldi. Annesi Elvis Presley'nin vokalisti, vaftiz annesi ise efsanevi şarkıcı Aretha Franklin'di. 1986 yılında 3 dalda Grammy ödülü kazandı. Aynı yıl Amerikan Müzik Ödülleri’nde 7 ödül ve MTV Müzik Ödülü'nü kazandı. 1994'te Billboard Müzik Ödülleri gecesinden 11 ödülle birden ayrıldı. 400'ün üzerinde ödülle "Dünyanın en çok ödül alan kadın şarkıcısı" olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. 11 Şubat 2012’de, henüz 48 yaşındayken Beverly Hilton Hotel'deki odasında hayatını kaybetti.

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