Araçta bırakılan dezenfektan tehlikeli mi? (NTV muhabiri, uzmanına sordu)

Corona virüs ile mücadelenin önemli unsurlarından biri el dezenfektanı ve kolonya...Peki araçlarda unutulan ve güneş ışığına maruz kalan dezenfektan ve kolonya yangına sebebiyet verir mi? Bu soorunun yanıtını NTV ekibinden Celal Çamur, ABB İtfaiye Daire Başkanı Salih Kurumlu ile konuştu.
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14.05.2020 - 16:09| Son Güncelleme : 14.05.2020 - 17:01
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