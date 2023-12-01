Elektrikli araç satışında yeni dönem: Fiyatlar artacak mı?
Elektrikli otomobil ithalatı ve satışına yeni düzenleme geldi. Markalar artık Türkiye'nin her bölgesinde servis istasyonu kurmak zorunda. Yeni uygulama özellikle Çin'den ithal edilen araçları kapsıyor. Uzmanlar artık elektrikli araçlarda düşük fiyat görmenin pek mümkün olmayacağını söylüyor.
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