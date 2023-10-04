Otomobilde senetle satış uyarısı

Faizlerin yükselmesine krediye erişimde yaşanan zorluklar da eklenince ikinci el otomobil piyasası iki üç aydır durgun bir dönemden geçiyor. Bu durum aslında bilinen ama yıllardır gündemde olmayan senetle satışı gündeme getirdi. Peki senetle otomobil satışı yapılıyor mu? Sektör temscilerinin bu konuda hangi uyarıları var? İşte yanıtı... (Haber: Özgür Yılmaz Kamera: Savaş Daldal)
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.