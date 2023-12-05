Elektrikli araçlarda servis sorunu: Satış çok, ustası yok
Türkiye yollarında tam anlamıyla elektrikli otomobil devrimi yaşanıyor. 2023'ün ilk on ayında elektrikli araç satışı neredeyse 9 kat arttı. Ancak uzmanlar elektrikli otomobillerin gördüğü bu ilgiye karşılık, onları tamir edecek yeterli sayıda insan bulunmadığına dikkat çekiyor. Üstelik elektrikli araçların bilgisiz kişiler tarafından tamir edilmeye çalışılması, hayati tehlike yaratıyor. (Haber: Sinan Kunter Kamera: İsmail Kamit)
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