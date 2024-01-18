Sıfır oto fiyatlarına yeni yıl zammı

Ocak ayının gelmesiyle birlikte otomotiv şirketleri, 2024 yılı fiyatlarını listelemeye başladı. Yayınlanan listelere göre sıfır otomobiller yeni yıla ortalama yüzde 3 zamla başlıyor. Sektör uzmanları ocak sonu ve şubat başı itibarıyla piyasadaki durumun somutlaşacağını öngörüyor.
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