Corona virüse karşı araç temizliği nasıl yapılmalı?
Virüs salgını nedeniyle toplu taşıma oranları düzerken, pek çok kendi otomobiliyle yola çıkmaya başladı. Peki araçlarımız ne kadar temiz? Virüsten araçlarımızı nasıl koruruz? NTV ekibinden Korhan Varol, İstanbul Maltepe'de bir otomobil temizlik ve bakım merkezinde bu soruya yanıt aradı.
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19.03.2020 - 15:49| Son Güncelleme : 19.03.2020 - 16:31
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