Merkez Bankası'nın kredi kararı oto satışını nasıl etkiler?
Merkez Bankası, seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma adımları kapsamında bir dizi karar aldı. TCMB'nin kararına göre, kredi kartı nakit kullanımı ile kredili mevduat hesaplarına uygulanan aylık faiz oranı 2,89'a yükseltildi. Kredi kartı gecikme faizi ise yüzde 2,13 oldu. Taşıt kredilerinde yüzde 3 olan büyüme sınırı da yüzde 2 olarak yeniden belirlendi. Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, NTV yayınında Duygu Gözde Arslan'ın konuya ilişkin sorularını yanıtladı.
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