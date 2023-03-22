İkinci el otomobile talep arttı, fiyatlar yükseldi
Sıfır araç bulmak zor olunca ikinci ele rağbet arttı. İkinci el araç almak isteyenlere aylar sonrasına gün veriliyor. Ancak bu durum fiyatlara yansıdı. İkinci el otomobil satıcıları son bir ayda yüzde 25 fiyat artışı olduğunu söylüyor. Haber: CANAN YILDIRIM GİRGİN Kamera: ERKUT UZUNOĞULLARI
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