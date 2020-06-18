İkinci elde sıfır satış

Pandemi nedeniyle fabrikalar üretime ara verince, bayilerde otomobil stoğu sorunu çıktı. Vatandaş ikinci ele yönelince, piyasada bayi fiyatından çok daha pahalıya satılan sıfır otomobiller türedi. Bu yıl ikinci el araç pazarında satılan her 10 otomobilden biri sıfır kilometre. İşte ayrıntılar...

NTV 18.06.2020 - 09:00 | Son Güncelleme : 18.06.2020 - 09:39

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