İşte dünyanın ilk ‘uçan yarış otomobili’

Dünyanın ilk ‘uçan yarış otomobili’ Avustralya’da uçtu. Airspeeder EXA adı verilen uçan otomobilin teknik özellikleri şimdilik gizli tutulyor. Bu yıl yapılacak üç yarışta uçan yarış otomobilleri test edilecek ve 2022’de pilotlar, gökyüzünün Formula-1 yarışında yerlerini alacak.
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NTV 18.06.2021 - 10:16| Son Güncelleme : 18.06.2021 - 10:29
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