Lüks otomobillerle ehliyet kursu

Dubai sokaklarından eksik olmayan lüks otomobillere özel sürücü kursu açıldı. Şirket yetkilisine göre, küçük motorlu ve düşük beygirli otomobillerde araç kullanmayı öğrendikten sonra yüksek performanslı araçları kullanmak kazalara yol açabiliyor. Lüks otomobillerle kurs eğitimi almanın bedeliyse 3 bin 800 dolar yani yaklaşık 33 bin liradan başlıyor. Tercih edilen otomobile göre 5 bin 900 dolar yani 51 bin liraya kadar çıkabiliyor.
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NTV 18.06.2021 - 09:16| Son Güncelleme : 18.06.2021 - 09:45
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