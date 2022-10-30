NTV ekibi TOGG ile test sürüşünde

Türkiye'nin yerli imkanlarla üretilen otomobili TOGG'un fabrikası dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı. Ancak en merak edilen konulardan biri yerli otomobilin sürüş özellikleri ve zorlu yollarda gösterdiği performans. NTV muhabiri Ahmet Örsoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile birlikte otomobilin direksiyonuna geçti.
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