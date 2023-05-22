Otomobil yatırım aracı oldu

Son iki yıldır sıfır araçla birlikte ikinci elde de fiyatlar sürekli artıyor. Üretimde yaşanan sorunlar, bu durumun en önemli nedeni olarak görülüyor. Bu soruna enslasyon ve kur farkının da eklenmesiyle esnaf son dönemde fiyatların akılla mantıkla açıklanamayacak bir duruma geldiğini ve tuhaf bir şekilde sürekli yükselmeye devam ettiğini söylüyor. Özellikle ikinci elde fiyatlar günlük hatta saatlik değişebiliyor. İşte ayrıntılar... (Haber: Özgür Yılmaz Kamera: Mesut Sert)
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