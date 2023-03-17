TOGG, üretim hattı görüntülerini paylaştı

Ön sipariş süreci başlayan Türkiyenin ilk yerli otomobili Togg T10X için 24 saatte 22 bin 150 adet sipariş aldı. 27 Mart’a kadar devam edecek ön sipariş sürecinin ardından 28 Martta noter huzurunda dijital çekiliş yapılacak. Toggun resmi Twitter hesabından da anlık Togg Teknoloji Kampüsünün görüntüleri paylaşıldı.
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