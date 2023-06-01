"Ucuz kiralık araç" tuzağına dikkat!

Yaz öncesi kiralık araç piyasasında hareketlilik yaşanıyor. Özellikle internet üzerinden araç kiralamayı düşünenler, dolandırıcıların hedefinde. Sahtekarlar, bazen sahte internet sitesi kurup bazen de kurumsal şirketlerin internet sitelerini birebir taklit edip, kurbanlarının tuzağa düşmesini bekliyorlar. (Haber: Serdar İpek Kamera: Sezgin Atik)
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.