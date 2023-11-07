20 yaşında kanseri 3 kez yendi: "En önemli şey moral"
Türkiye'de her yıl yüzlerce çocuk bir kanser türü olan lösemiye yakalanıyor, aileleriyle birlikte zorlu günler yaşıyor. 20 yaşındaki Deniz Yüce de hastalığa tam üç kez yakalanıp, ailesi ve doktorlarının yardımıyla bu zor mücadeleyi her seferinde kazandı. Deniz Yüce, Lösemili Çocuklar Farkındalık Haftası'nda hastalıkla mücadele eden çocuklara umut olması için yaşadıklarını anlattı.
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