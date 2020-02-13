20 yıl sonra gelen bebek (45 yaşındaki kadın 10. tüp bebek denemesinde anne oldu)

Doğal yollarla bebek sahibi olamayan birçok aile artık gelişen teknoloji sayesinde anne-baba olabiliyor. O ailelerden biri olan ve Trabzon'da yaşayan Nevin ve Neşat Aliyazıcıoğlu çifti 20 yıl boyunca çocuk sahibi olmayı bekledi. Aliyazıcıoğlu çifti, 45 yaşında, onuncu tüp bebek denemesinde anne-baba oldu. İşte ayrıntılar... (Haber: Melike Şahin Kamera: Cahit Kazan, NTV Haber)

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