20 yıl sonra gelen bebek (45 yaşındaki kadın 10. tüp bebek denemesinde anne oldu)
Doğal yollarla bebek sahibi olamayan birçok aile artık gelişen teknoloji sayesinde anne-baba olabiliyor. O ailelerden biri olan ve Trabzon'da yaşayan Nevin ve Neşat Aliyazıcıoğlu çifti 20 yıl boyunca çocuk sahibi olmayı bekledi. Aliyazıcıoğlu çifti, 45 yaşında, onuncu tüp bebek denemesinde anne-baba oldu. İşte ayrıntılar... (Haber: Melike Şahin Kamera: Cahit Kazan, NTV Haber)
13.02.2020 - 09:32| Son Güncelleme : 13.02.2020 - 10:12
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