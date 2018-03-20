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21 Mart Dünya Down Sendromu Günü ('Farklı olmak normaldir')
20.03.2018

21 Mart Dünya Down Sendromu Günü. Bu genetik farklılığının daha da tanınmasına yardımcı olmak için çeşitli kampanyalar etkinlikler düzenleniyor. Farkındalığın '21 Mart' tarihinde olmasının nedeni ise yine kendileri kadar özel. 21. kromozomlarının 2 tane yerine 3 tane olması takvimlerde 21 ve 3 rakamını özel kılıyor. Dünya genelinde 6 milyon, Türkiye'de ise rakamların kesin olmaması nedeniyle 100 bin civarı insanın bu genetik farklılığı taşıdığı tahmin ediliyor. İşte Down Sendromu'na dikkat çekmek için özel bir klip...

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