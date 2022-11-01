600 gr doğan Eylül bebek 134 gün sonra taburcu oldu

Mersin’de 22 haftalıkken 600 gram ağırlığında prematüre olarak doğan Eylül bebek, yaşam mücadelesini kazandı. Hastanede 4,5 ay süren tedavi sürecinin ardından 1980 gram ve 40 santimetreye ulaşan Eylül bebek, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu oldu.

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