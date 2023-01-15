Adım Adım Sağlık (15 Ocak 2023)

Günlük hayatın içinde sağlık hepimiz için önemli... Sağlığımızı korumak için neleri doğru yapıyoruz, hangi konularda daha bilinçli olmalıyız? Prof. Dr. Murat Aksoy ve İpek Dağıstanlı’nın moderatörlüğünde “Adım Adım Sağlık” pazar 16.15’de NTV’de izleyici karşısına çıkıyor. Düşük kalorili beslenme vücudu nasıl etkiler? Aralıklı beslenme ile düşük kalorili beslenme arasında fark var mı? Sıcak kemoterapi nedir? Prof. Dr. Murat Aksoy ve İpek Dağıstanlı soruyor, Prof. Dr. Murat Baş ve Prof. Dr. Umut Barbaros cevaplıyor.
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