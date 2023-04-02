Adım Adım Sağlık (2 Nisan 2023)

Yaşlılık kavramı nedir? Yaşlı sağlığı hakkında merak edilenler...Meme kitlesi hangi yöntemle teşhis edilir? Kanser tarama testlerinin önemi... Prof. Dr. Murat Aksoy ve İpek Dağıstanlı soruyor, İç Hastalıkları ve Geriatri Uzmanı Prof. Dr. Bülent Saka ve Genel Cerrahi Uzmanı Doç Dr. Ece Dilege yanıtlıyor. ‘Adım Adım Sağlık’ Pazar 16.30’da NTV’de...
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.