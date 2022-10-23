Adım Adım Sağlık (23 Ekim 2022)

Günlük hayatın içinde sağlık hepimiz için önemli. Sağlığımızı korumak için neleri doğru yapıyoruz, hangi konularda daha bilinçli olmalıyız? Prof. Dr. Murat Aksoy ve İpek Dağıstanlı sordu, enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Bülent Ertuğrul ve iç hastalıkları uzmanı Dr. Ayça kaya yanıtladı. Prof. Dr. Murat Aksoy ve İpek Dağıstanlı’nın moderatörlüğünde “Adım Adım Sağlık” her pazar NTV’de
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