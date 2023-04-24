Adım Adım Sağlık (23 Nisan 2023)

Kalp sağlığını korumak için hangi egzersizleri yapmalı? Sağlıklı beslenme düzeni nasıl olmalı? İleri yaşta kalça protezi nasıl uygulanır ve protez uygulamalarında dikkat edilmesi gerekenler neler? Prof. Dr. Murat Aksoy ve İpek Dağıstanlı soruyor, Prof.Dr.Yavuz Yörükoğlu ve Prof. Dr. Turgut Akgül yanıtlıyor. ‘Adım Adım Sağlık’ Pazar 16.15’te NTV’de...

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