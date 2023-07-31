Adım Adım Sağlık (9 Temmuz 2023)
Günlük hayatın içinde sağlık hepimiz için önemli. Sağlığımızı korumak için neleri doğru yapıyoruz, hangi konularda daha bilinçli olmalıyız?
Akciğer kanserinin belirtileri neler? Öksürük hangi durumlarda tehlikeli?
Radyasyon tedavisi hangi hastalıklarda kullanılıyor? Radyasyon tedavisi nasıl uygulanır?
Prof. Dr. Umut Barbaros ve İpek Dağıstanlı soruyor, Prof. Dr. Berker Özkan ve Prof. Dr. Berrin Pehlivan yanıtlıyor.
Adım Adım Sağlık Pazar 16.15’te NTV’de.
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