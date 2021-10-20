Ağız gargarasıyla virüs testi

Corona virüsü tespit eden PCR testlerinde artık yeni bir yöntem var. Türk bilim insanları ağızda çalkalanan suyla da virüsü tespit edebilen bir yöntem geliştirdi. Bu yöntemle özellikle çocukların ve testten korkan yetişkinlerin daha kolay numune verebilmesi mümkün olacak. Haber: Melike Şahin, Kamera: Öner Gündoğdu
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NTV Haber 20.10.2021 - 18:24| Son Güncelleme : 20.10.2021 - 18:32
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