Alzheimer'dan korunmada önemli noktalar: İleri yaşta sosyal medya yararlı
Son bir yılda Alzheimer'da teşhis ve tedaviye dair önemli gelişmeler yaşandı. Tedavideki gelişmeler kadar koruyucu faktörler de önemli. Uzmanlara göre Alzheimer'dan koruyan kanıtlanmış en önemli faktör eğitim. Zaman zaman espri konusu yaptığımız büyüklerimizin sosyal medya kullanımı ise Alzheimer riskini azaltma konusunda yararlı. İşte ayrıntılar... (Haber: Melike Şahin Kamera: Cumhur Çatkaya)
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