Anne karnındaki bebeğe yumurtalık kisti operasyonu
Anne karnında ciddi bir operasyon geçiren Meryem bebeğin, henüz 26 haftalıkken yumurtalıklarında kist tespit edildi. Kist, hem bağırsak hem de akciğer gelişimini engelliyordu. Erken doğum riski vardı. Anne karnında yapılan operasyonla Meryem bebek sağlığına kavuştu. İşte ayrıntılar... (Haber: Melike Şahin Kamera: Cumhur Çatkaya, NTV Haber)
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