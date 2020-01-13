Antalya'da yüzüne demir çubuk saplanan genç, itfaiye ekibiyle ameliyat edildi
Antalya'da trafik kazası geçiren gencin yüzüne bariyer demiri saplandı. Akdeniz Üniversitesi'ne kaldırılan gencin ameliyatına Türkiye'nin ilk yüz naklini yapan ekip girecekti. Ancak doktorlar bir ilki gerçekleştirdi ve ameliyathaneye itfaiye ekibini de çağırdı. Tedavisi süren Emre Gündoğan'ın sağlık durumu iyi. (Haber: Sibel Atasoy Kamera: Tanju İyidoğan, NTV Haber)
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