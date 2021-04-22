Antikor testi yaptırmak gerekli mi?

Corona virüse karşı aşıdan sonra antikor testi yaptıranların sayısı bugünlerde oldukça fazla... Peki bu testi yaptırmak gerekli mi? Antikordan ziyade hücresel bağışıklığın önemine dikkat çeken Radyoloji uzmanı Prof.Dr. Güner Sönmez, ‘‘Hastalığı geçirmek ya da aşı olmak, antikorun yanında T hücrelerinin oluşumunu tetikliyor. Bu hücreler vücudumuzun özel harekat timleridir ve vücutta antikor azalsa da bu hücreler virüsü hatırlayıp yakalar’’ dedi.
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NTV 22.04.2021 - 13:59| Son Güncelleme : 22.04.2021 - 14:14
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