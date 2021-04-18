‘‘Asemptomatik hastaların evde kalmasını sağlamalıyız’’
Vaka sayısı bir haftada 10 bin kişi arttı ve 62 binin üzerine çıktı. Hafta içinde uygulanmaya başlanan kısmi kısıtlamalar etkisini ne zaman gösterecek? Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof.Dr.Bülent Ertuğrul, çok ciddi bir hasta yükü olduğundan düşüş için en az iki hafta beklenmesi gerektiğini söyledi. Vaka sayısındaki artış nedeniyle filyasyonun aksadığına dikkat çeken Ertuğrul, ‘‘Asemptomatikler tespit edilemiyor. İnsan hareketliliğini durdursak bu asemptomatiklerin evde kalmasını sağlamış oluruz.’’ dedi. (Haber:Pınar İlik Üçer)
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NTV 18.04.2021 - 15:00| Son Güncelleme : 18.04.2021 - 15:34
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