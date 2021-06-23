Uzmanlardan ‘aşı rehaveti’ uyarısı: Vakalarda artış devam edecek gibi duruyor
Türkiye'de 25 yaş üstü kişiler için aşılama başladı. Son 10 günde aşılama hızlanırken, 'aşı rehaveti' de başladı. Aşının koruyuculuğunun ikinci dozdan 15 gün sonra başladığına dikkat çeken uzmanlar, "Aşı olsa da maske bir süre daha bizimle olacak" uyarısı yaptı. (Haber:Melike Şahin Kamera:Yasin Akpınar)
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NTV 23.06.2021 - 17:27| Son Güncelleme : 23.06.2021 - 17:44
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