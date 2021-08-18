Aşıyı reddeden kardeşini kaybetti

Ekonomist Profesör Doktor Zeynep Ökten'in kardeşi Corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Nijerya Hava Yolu şirketinde üst düzey yönetici olan Murat Özcan aşı olmayı reddetmişti. Zeynep Ökten, kardeşinin hikayesini hala aşı olmayanlara ibret olması için anlattı. Melike Şahin'in özel haberi. Kamera: Cahit Kazan
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NTV Haber 18.08.2021 - 20:32| Son Güncelleme : 18.08.2021 - 20:42
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