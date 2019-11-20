Aynı aileden beş kişi aynı hastalıkla mücadele etti
Aynı aileden 5 kişi pankreas kanserine yakalandı. Hikmet Koçak, dedesini, amcasını ve kardeşini bu kanserden kaybetti. Ardından kendisi de aynı hastalığa yakalandı. O, kanseri yendi bu kez küçük kardeşi mücadele ediyor. Koçak ailesinin durumu uzmanları dahi şaşırtıyor. (Haber: Melike Şahin Kamera: Tuncay Altun, NTV Haber)
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.