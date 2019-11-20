Aynı aileden beş kişi aynı hastalıkla mücadele etti

Aynı aileden 5 kişi pankreas kanserine yakalandı. Hikmet Koçak, dedesini, amcasını ve kardeşini bu kanserden kaybetti. Ardından kendisi de aynı hastalığa yakalandı. O, kanseri yendi bu kez küçük kardeşi mücadele ediyor. Koçak ailesinin durumu uzmanları dahi şaşırtıyor. (Haber: Melike Şahin Kamera: Tuncay Altun, NTV Haber)

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