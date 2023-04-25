Bahar geldi polenlere dikkat!

Bahar ayları alerjik sorunları beraberinde getiriyor. Özellikle polen alerjisi yaz aylarına kadar önemli şikayetlere neden oluyor. Bazı cadde ve sokaklarda rüzgarın da etkisiyle yoğun polen uçuştuğu görülebiliyor. Uzmanlar, bunlardan korunmak için maske takılmasını öneriyor.
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