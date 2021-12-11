Bazı ameliyatlar durmuştu: Bakan Koca'dan, tıbbi malzeme üreticilerine 3 milyar lira ödeme taahhüdü
Kamu ve üniversite hastanelerinin birikmiş borcu nedeniyle tıbbi malzeme üreticileri bir süredir malzeme tedariğini kesmişti. Ortopedi ve beyin cerrahi ameliyatları yaklaşık bir haftadır yapılamıyordu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sorunun çözümü için sektör temsilcileriyle bir araya geldi. Bakan Koca, 25 Aralık'a kadar firmalara 3 milyar lira ödeme yapılacağını taahhüt etti. Firmalar, kamu hastanelerine yeniden malzeme vermeye başladı. Ancak üniversite hastanelerinde sorun henüz çözülemedi. (Haber: Melike Şahin)
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NTV Haber 11.12.2021 - 17:50| Son Güncelleme : 11.12.2021 - 18:38
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