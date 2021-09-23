Bebeğe yanlışlıkla virüs aşısı: Bugün kontrol günüydü, bebek sağlıklı

Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Zafer Kurugöl, 1 aylık bebeğe sağlık ocağında yanlışlıkla Covid-19 aşısı yapılmasına ilişkin NTV’nin sorularını yanıtladı. Kurugöl, aşının İzmir’de değil başka bir ildeki sağlık ocağında yapıldığını, bebeğin takip için kendilerine getirildiğini söyledi. Bebeğin durumunun iyi olduğuna dikkat çeken Kurugöl, bu durumun aşı karşıtlığını körüklemesinin anlaşılmaz olduğunu da belirtti.

NTV 23.09.2021 - 12:04 | Son Güncelleme : 23.09.2021 - 12:14

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