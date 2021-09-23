Bebeğe yanlışlıkla virüs aşısı: Bugün kontrol günüydü, bebek sağlıklı
Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Zafer Kurugöl, 1 aylık bebeğe sağlık ocağında yanlışlıkla Covid-19 aşısı yapılmasına ilişkin NTV’nin sorularını yanıtladı. Kurugöl, aşının İzmir’de değil başka bir ildeki sağlık ocağında yapıldığını, bebeğin takip için kendilerine getirildiğini söyledi. Bebeğin durumunun iyi olduğuna dikkat çeken Kurugöl, bu durumun aşı karşıtlığını körüklemesinin anlaşılmaz olduğunu da belirtti.
Abone ol
Paylaş
NTV 23.09.2021 - 12:04| Son Güncelleme : 23.09.2021 - 12:14
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.