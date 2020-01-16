Bebeği hayata döndüren müdahale

Mersin'de sağlık ekipleri, hamile bir kadının sancıları tuttuğu ihbarını aldı. Eve giden ekipler doğumun başladığını ancak bebeğin ters geldiğini fark etti. Acil tıp teknisyeni Tuğba Yıldızçınar o an karar verdi ve doğumu evde gerçekleştirdi. Ancak bebek doğduğunda nefes almıyordu. Tuğba Yıldızıçınar'ın çabası bebeği hayata döndürdü. Bebek de kurtarıcısının adını aldı.
16.01.2020 - 17:29| Son Güncelleme : 16.01.2020 - 17:34
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