Bebeğini kucağına alamadı ... (Genç hemşirenin virüsle mücadelesi)

Hemşire Dilek Akçabelen doğum izni sırasında Coronavirüs'e yakalandı. 34 haftalık bebeği, sezaryenle alındı. 20 günlük tedavi sonunda minik oğlu hayata tutundu ve taburcu edildi ancak yoğun bakımdaki genç hemşirenin virüsle savaşı ağır geçiyor. Kök hücre ve plazma tedavisi uygulanan Dilek Akçabelen için organ nakli gerekiyor.

NTV 27.05.2020 - 17:27 | Son Güncelleme : 27.05.2020 - 17:51

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