BioNTech'e tazminatı davası: Virüs aşısının yan etkisi var mı?
Almanya'da bir sağlık çalışanı, Covid-19 aşısının yan etkileri olduğu iddiasıyla Alman biyoteknoloji firması BioNTech'e dava açtı. Davacının reddi hakim talebi nedeniyle bugün Hamburg'da görülecek ilk duruşma yapılamadı. Peki, yan etki iddialarının doğruluk payı nedir? Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. İftihar Köksal ve İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yağız Üresin, NTV yayınında konuya ilişkin soruları yanıtladı.
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