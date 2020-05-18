Birinci dalga ne zaman bitecek? (Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof Dr. Tevfik Özlü yanıtladı)

Kontrollü sosyal hayatı ve yeni normali konuşuyoruz. Bilim Kurulu Üyesi Prof Dr. Tevfik Özlü, NTV yayınına katıldı ve kontrollü sosyal hayatta nasıl davranılması gerektiğini anlattı. Özlü, "Bayram sonu itibarıyla birinci dalgayı atlatmış olabiliriz" dedi.

NTV 18.05.2020 - 12:00 | Son Güncelleme : 18.05.2020 - 14:09

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