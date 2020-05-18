Birinci dalga ne zaman bitecek? (Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof Dr. Tevfik Özlü yanıtladı)
Kontrollü sosyal hayatı ve yeni normali konuşuyoruz. Bilim Kurulu Üyesi Prof Dr. Tevfik Özlü, NTV yayınına katıldı ve kontrollü sosyal hayatta nasıl davranılması gerektiğini anlattı. Özlü, "Bayram sonu itibarıyla birinci dalgayı atlatmış olabiliriz" dedi.
Abone ol
Paylaş
NTV 18.05.2020 - 12:00| Son Güncelleme : 18.05.2020 - 14:09
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.