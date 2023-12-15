Botoks hayati sorunlara neden olabilir | "Hastalarda nörolojik muayene yapamıyoruz"
Antalya'da Ulusal Nöroloji Kongresi devam ederken kongrede konuşulan konulardan biri de botoks uygulamaları. Son dönemde botoksun yarattığı sorunlar nedeniyle nöroloji uzmanlarına giden hasta sayısı arttı. Yanlış uygulama nedeniyle konuşamayan, yutamayan hastalar olduğu ifade edilirken nörologlar bir diğer sorunun da botoksu olan hastalarda temel nörolojik muayenenin yapılamadığını belirtti. (Haber: Melike Şahin Kamera: Önder Gündoğdu)
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