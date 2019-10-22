Canan Karatay'dan kış önerileri: Portakalda değil, turpta C vitamini var

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, hastalıklardan korunmak için kış reçetesi verdi. Prof. Dr. Karatay, “Yaz sebzeleri kışın tüketilmez. Lahana, brokoli, karnabahar, kereviz, turp gibi sebzeleri rahatlıkla bol bol tüketmeliyiz. Lahanadan çorba, etli yemek ve sarma yapılabilir. Evde yapılan turşu ve turşu suyu ise hastalıklarımızı önlemek için çok önemlidir” dedi. Ayrıca, "Lahana, karnabahar, turp, kerevizde C vitamini çok fazla ve bunlarda şeker yok, kuzu etinde bile C vitamini var" şeklinde konuştu. (Haber: Canan Girgin Kamera: Zafer Karakaş, Star Haber)