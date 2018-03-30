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Canan Karatay'dan 'kuyrukyağı' açıklaması
30.03.2018

Rize'de 'Kendine iyi bak' söyleşi programında öğrencilerle buluşan İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, çay ve fındığın insan sağlığı için çok faydalı olduğunu belirtti, "Bol bol şekersiz çay için, fındık yiyin" dedi. Bütün Anadolu'da sabah öğlen kavurma yeme kültürünün olduğunu hatırlatan Karatay, "Kavurmayı yağı ile beraber yemelisiniz. Kuyrukyağı ile birlikte yenmeli. Yumurta sarısı ile beraber bol köy yağı ile beraber yenecek. Kavurma da kuyrukyağı ile yenecek. Bu Anadolu'da adettir, kuyruk yağını eritip içerler ve 90-95 yaşına kadar yaşarlar. Trans yağlar ya da margarin dediğimiz yağlar tehlikelidir. Yoksa senelerdir, asırlardır yediğimiz köy tereyağları neden tehlikeli olsun" şeklinde konuştu.

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