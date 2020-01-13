Cerrahpaşa çocuk kliniği yenilendi (En az bin hastaya hizmet verilecek)
Geçtiğimiz yıl eylül ayında Silivri'de meydana gelen 5,8'lik depremin ardından yapımı hızlandırılan İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, yeni binasında hizmete başladı. Bebek dostu hastane unvanını alan klinik, yan dalları ile günde bin hastaya hizmet verebilecek. (Haber: Pınar İlik Üçer Kamera: Davut Dede, NTV Haber)
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