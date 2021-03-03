''Çin aşısının etkinliği yüzde 83,5'' (Türkiye'deki sonuçlar açıklandı)

Türkiye'de uygulanan Çin aşının Faz-3 çalışmasının sonucu açıklandı. Aşının etkinlik oranı yüzde 83 buçuk olarak belirlendi. Çalışmanın sonucuna göre aşının hastane yatışını engelleme oranı ise yüzde 100. Çalışmanın sonuçlarını Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Murat Akova açıkladı.

NTV 03.03.2021 - 13:14 | Son Güncelleme : 03.03.2021 - 13:29

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