Çin'deki virüs insanlardan yayılıyor: İşte alınması gereken önlemler
Çin'de sadece birkaç hafta içerisinde yüzlerce kişiyi etkileyen ve en az dört kişinin ölümüne yol açan virüsün, insandan insana bulaşabildiği açıklandı. Çinli yetkililer, Wuhan kentinde başlayıp ülkenin büyük kentlerine yayılan salgını kontrol altına almaya çalışıyor. Çin Uluslararası Radyosu Türkçe Servisi Editörü Zhao Beibei, canlı yayında son durumu aktardı.
21.01.2020 - 12:18| Son Güncelleme : 21.01.2020 - 12:23
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