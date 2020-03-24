Çin'den getirilen ilaç ne kadar etkili? (Prof. Dr. Yağız Üresin, NTV'de yanıtladı)

Özellikle yoğun bakımdaki hastalar için Çin'den getirildiği açıklanan ilaç virüse karşı ne kadar etkili? Piyasada yoğun talep gördüğü için tükenen başka ilaçlar da var. Bu ilaçlar hastalıktan koruyabilir mi? Zararları var mı? Bu soruları İstanbul Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yağız Üresin, NTV için yanıtladı.

24.03.2020 - 12:10 | Son Güncelleme : 24.03.2020 - 12:27

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