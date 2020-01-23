Çinli hasta müşahede altında

İstanbul'da Çinli bir çift "domuz gribi" şüphesiyle tedavi altına alındı. Hastanenin acil servisinde bazı önlemler alındı. O çiftin istanbul'da müşahede altında tutulduğu belirtiliyor. Yağız Şenkal son gelişmeleri NTV canlı yayınında anlattı.

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