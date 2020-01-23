Çinli hasta müşahede altında

İstanbul'da Çinli bir çift "domuz gribi" şüphesiyle tedavi altına alındı. Hastanenin acil servisinde bazı önlemler alındı. O çiftin istanbul'da müşahede altında tutulduğu belirtiliyor. Yağız Şenkal son gelişmeleri NTV canlı yayınında anlattı.
NTV Haber 23.01.2020 - 20:20| Son Güncelleme : 23.01.2020 - 20:21
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.